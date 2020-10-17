Американские оружейные компании резко подорожали в ожидании поражения Трампа

Среди компаний, котировки которых выросли за последние недели, — Smith&Wesson и Sturm Ruger. Акции обоих с конца сентября выросли примерно на восемь процентов, что вдвое выше темпов роста американского рынка в целом. Так, самый популярный индекс S&P 500 за это же время подорожал на четыре процента. С начала года Smith&Wesson подорожала на 135 процентов, Sturm Ruger — на 51 процент.

Подорожание совпало с ростом популярности кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена, особенно после его первых дебатов с Трампом. Байден выступает за ужесточение оборота огнестрельного оружия, из-за чего на него в последнее время вырос спрос. Отдельные предприятия отрасли не справляются с количеством заказов.