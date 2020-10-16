Закончились съемки третьей части комедии «Безумная свадьба»

Завершились съемки третей части комедии «Безумная свадьба«, которые продолжались два месяца в Киеве и пригороде. За это время было снято 30 часов материалов на камеру, а еще бесчисленное количество кадров с дрона, из которых лишь 90 минут попадут на кинотеатральные экраны.

Режиссером триквела станет Любомир Левицкий, известный по фильмам «Штольня», «Тени незабытых предков» и «#SelfieParty».

В ролях: Екатерина Файн, Вячеслав Хостикоев, Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Римма Шаповалова, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Потап, Алексей Завгородний (Позитив), Игорь Крикунов, Петр Черный, Алексей Супрун (Петро Бампер), Надежда Мейхер, Анна Тринчер, Валерия Товстолес, Олег Винник и другие.

Согласно синопсису, прошло четыре года после последней сумасшедшей свадьбы, и вот стать на рушник счастья планирует самый младший из семьи Середюков – Захар. Традиционно для детей Василия для создания семьи он выбрал экзотическую пару – дочь цыганского барона, красавицу Раду. И хотя отец поклялся на этот раз не портить свадьбу, да и невестка ему нравится, спокойный праздник – не в традициях Середюков.

Релиз ленты запланирован на 2021 год.