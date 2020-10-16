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Юрий Горбунов поделился секретом счастливых отношений

Юрий Горбунов поделился секретом счастливых отношений

Вместе и дома, и на работе. Как супругам удается проводить столько времени вместе и не надоедать друг другу?

Ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая — одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они проводят вместе практически все время: дома, на работе, на отдыхе. Как супругам удается сохранять крепкие отношения и не надоедать друг другу, Юрий Горбунов рассказал во время съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал).

Ситуации в жизни бывают разные. Но главное — понимать, что ты не один. В отношениях нужно поменьше использовать «я». Только когда два «я» перейдут в «мы», связь будет крепкой и счастливой. Другими словами, нужно думать и заботиться не только о себе, а и о человеке, с которым вы связали свою жизнь — отметил ведущий .

16 октября, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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