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Выход продолжения культового Evangelion состоится 23 января

Вместе с точной датой релиза показали и новый трейлер полнометражного аниме.

Изначально выход аниме планировали на 27 июня, однако из-за пандемии Covid-19 его перенесли на неопределённый срок.
Rebuild of Evangelion — цикл из четырёх полнометражных аниме, основанных на оригинальном сериале «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion).

Производством картин занимается студия Khara, которую возглавляет режиссёр и сценарист Хидэаки Анно — один из авторов оригинального «Евангелиона».

Первые три «ребилда» вышли в 2007, 2009 и 2012 годах, соответственно. В рамках подготовки к четвёртому выпуску их повторно покажут в 4D-кинотеатрах Японии в декабре 2020-го.

 

16 октября, 2020 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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