Новое руководство ВСУ расформировало специальный центр армейской аэроразведки Армия США получит первый скоростной вертолет-разведчик » Выход продолжения культового Evangelion состоится 23 января Вместе с точной датой релиза показали и новый трейлер полнометражного аниме. Изначально выход аниме планировали на 27 июня, однако из-за пандемии Covid-19 его перенесли на неопределённый срок. Rebuild of Evangelion — цикл из четырёх полнометражных аниме, основанных на оригинальном сериале «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion). Производством картин занимается студия Khara, которую возглавляет режиссёр и сценарист Хидэаки Анно — один из авторов оригинального «Евангелиона». Первые три «ребилда» вышли в 2007, 2009 и 2012 годах, соответственно. В рамках подготовки к четвёртому выпуску их повторно покажут в 4D-кинотеатрах Японии в декабре 2020-го.

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