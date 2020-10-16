Выход продолжения культового Evangelion состоится 23 января

Вместе с точной датой релиза показали и новый трейлер полнометражного аниме.
Rebuild of Evangelion — цикл из четырёх полнометражных аниме, основанных на оригинальном сериале «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion).
Производством картин занимается студия Khara, которую возглавляет режиссёр и сценарист Хидэаки Анно — один из авторов оригинального «Евангелиона».
Первые три «ребилда» вышли в 2007, 2009 и 2012 годах, соответственно. В рамках подготовки к четвёртому выпуску их повторно покажут в 4D-кинотеатрах Японии в декабре 2020-го.
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