ВВС США будут применять революционную высокоточную авиабомбу (видео)



Новейшая авиационная бомба GBU-53/B StormBreaker достигла стадии начальной оперативной готовности в составе авиационного комплекса F-15E. В перспективе ее смогут применять в бою и другие американские самолеты.+

Бомбу GBU-53/B StormBreaker, известную также как Small Diameter Bomb II, считают одной из самых революционных американских военных разработок современности. Это небольшое изделие массой менее 100 кг может поражать цели на дальности 110 км.

«Оружие зарекомендовало себя во многих сложных тестовых сценариях, против множества целей в экстремальных условиях окружающей среды, и теперь оно готово к полетам. Многорежимная головка самонаведения и канал передачи данных StormBreaker сделают неблагоприятные погодные условия несущественными, — заявил Кристи Стэгг, директор программы StormBreaker в Raytheon Missiles & Defense.+



Авиационная бомба GBU-53/B имеет систему наведения, сочетающую инерциальное наведение с использованием GPS, инфракрасное и активное радарное самонаведение. Также возможна коррекция полета боеприпаса при помощи полуактивного лазерного наведения.

Главное отличие Small Diameter Bomb II от Small Diameter Bomb (GBU-39) — возможность поражать движущиеся цели. Их уничтожение возможно на дальности более 70 километров. Этого достаточно, чтобы самолет-носитель не подвергался опасности со стороны зенитных ракетно-пушечных комплексов, таких как российский «Панцирь-С1».

Помимо Военно-воздушных сил, применять GBU-53/B намерены Военно-морские силы и Корпус морской пехоты. Согласно ранее озвученным данным, бомбу хотят интегрировать в состав арсенала истребителя F/A-18E/F Super Hornet, а также различных версий истребителя пятого поколения F-35.

Напомним, в июне Соединенные Штаты провели испытания совместимости палубного истребителя F/A-18E/F и StormBreaker.





Отметим, что F-35 может применять SDB и SDB II из внутренних отсеков. В рамках недавних тестов истребитель пятого поколения F-35A Королевских военно-воздушных сил Нидерландов сбросил сразу восемь новых бомб GBU-39 SDB из внутренних отсеков: на представленных кадрах можно видеть моменты сброса боеприпасов и поражения наземных целей

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