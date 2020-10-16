Во Франции выявили рекордное число зараженных за сутки

За прошедшие сутки во Франции выявили более 30 тысяч случаев коронавируса, что является максимальным показателем для страны за все время пандемии.

По данным санитарного агентства Sante Publique, антирекорд фиксируют второй день подряд, причем в четверг был отмечен значительный рост. Накануне сообщалось о 26 тысячах новых заболевших.

Скончались 88 человек за сутки, общее число жертв достигло 33 125. Со момента начала пандемии заразились 809 тысяч человек.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале второй волны коронавируса и ввел комендантский час в крупных городах страны.