У сил Ирана и России в Сирии — столкновение

Настоящий «российско-иранский конфликт» разгорается в провинции Даръа на юге Сирии, сообщает портал Newsru.co.il.

Противником российских военных выступает Четвертая дивизия под командованием брата сирийского лидера Маэра Асада. За последнее время она завербовала в свои ряды более 7900 добровольцев.

Согласно отчету мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Россия пытается усилить влияние так называемого «Пятого корпуса».

На фоне противостояния в регионе участились случаи вооруженных нападений и убийств. В частности, был убит оппозиционный полевой командир «Адхам аль-Карад» и четверо его сподвижников.