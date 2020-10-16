США обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации

В преддверии президентских выборов в США Россия и Китай распространяют дезинформацию и покушаются на американские ценности. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео.

В интервью радиостанции KTAR в Финиксе (штат Аризона) он отметил, что целью этих действий является внесение раскола в американское общество.

В настоящее время все усилия Госдепа США направлены на выявление дезинформации и противодействие ее распространению.

Источниками появления «ложных новостей» Помпео назвал китайский Институт Конфуция и российский телеканал RT.

«Каждый американец должен оценивать информацию, с которой он знакомится в социальных сетях или на телевидении», — добавил он.