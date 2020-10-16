В саркофаге любовницы фараона нашли секретный тайник Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост » Sony представила первый дисплей, который отображает объёмную картинку без необходимости в 3D-очках Новинка ориентирована на профессионалов и стоит 5 тысяч долларов. В закладки Слушать Sony официально представила Spatial Reality Display (или SR Display) — небольшой голографический монитор, который позволяет видеть объёмное изображение без специальных очков или расслоения картинки. Ты видишь не статичный кадр, а как будто смотришь на сцену через окно — можно отклоняться, чтобы смотреть на объекты под разными углами. Эндрю Проктор Креативный директор The Mill (студия визуальных эффектов) Эффект достигается благодаря комбинации двух технологий. Поверх обычного экрана расположен слой микроскопических линз, которые преломляют свет по-разному для каждого глаза и создают таким образом эффект объёма. А специальная камера над экраном следит за положением головы и направлением взгляда пользователя, чтобы создавать нечто вроде эффекта параллакса (положение и форма объектов меняется в зависимости от точки обзора). Диагональ Sony SR Display составляет 15,6 дюйма, разрешение 4К. Пользоваться им может одновременно только один человек, так как камера должна следить за направлением взгляда. На данном этапе технология заявлена как инструмент для 3D-моделлеров и специалистов по визуальным эффектам, так как восприятие объёма лучше всего работает с трёхмерными компьютерными моделями. О том, как на таком дисплее будут выглядеть игры или фильмы, не уточняется. Дисплей стоит 5 тысяч долларов (почти 390 тысяч рублей) и требует подключения к мощному ПК — в минимальных системных требованиях заявлена GeForce RTX 2070 Super и Intel Core i7. В январе Looking Glass представили голографические телевизоры.

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