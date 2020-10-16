Showtime заказал 10 новых эпизодов сериала Dexter

В условиях пандемии развлекательная индустрия испытывает острую нехватку интересного контента, поэтому некоторые игроки пытаются экспериментировать со старыми проектами. К примеру, Showtime решил «воскресить» один из своих самых популярных сериалов Dexter/«Декстер» о «жестоком, но справедливом серийном маньяке».

Компания заказала 10 эпизодов, что для данного сериала является практически полноценным сезоном («Декстер» выходил в период с 2006 по 2013 год, в каждом из 8 сезонов было по 12 серий). Производство начнется в начале 2021 года, а премьера запланирована уже на конец следующего года.

К титульной роли Декстера Моргана вернется Майкл Холл.

Источник