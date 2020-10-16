Шикарный образ Дженнифер Лопес в Balmain

Дженнифер Лопес взорвала Сеть новыми снимками. 51-летняя звезда примерила наряд от Balmain на прошлой неделе, когда посетила парижский показ бренда.

Горячие кадры Джей Ло опубликовала в Instagram. На ней черно-белое мини с монограммой Balmain и притягательным декольте, а также удлиненный жакет с острыми плечами в стиле 1980-х.

Идеальный образ знаменитости завершили клатч с тем же рисунком, что и платье с пиджаком, черные туфли на шпильке.

Оливье Рустен устроил шоу Balmain во время Недели Моды в Париже. На виртуальном мероприятии также присутствовали Клаудия Шиффер, Крис Дженнер, Кара Делевинь и другие селебритис.