Новое руководство ВСУ расформировало специальный центр армейской аэроразведки

Новое руководство ВСУ расформировало специальный центр армейской аэроразведки. Фактически сократив весь шатный коллектив, а остатки разбросало по другим подразделениям. Также на данный момент неизвестна судьба уникального разведывательного оборудования, находившегося в центре.

Об этом пишет издание «ДС» в материале «Беспилотники на Донбассе».

Под каток расформирования попал Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления, который подчинялся Войскам связи и кибербезопасности. Это было без сомнения легендарное подразделение, созданное волонтерами как «Аэроразведка» в 2015 году. Основной изюминкой являлось развитие и поддержка систем боевого управления – от их создания до боевого применения.