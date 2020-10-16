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Новое руководство ВСУ расформировало специальный центр армейской аэроразведки

Военнослужащий запускает беспилотный летательный аппаратНовое руководство ВСУ расформировало специальный центр армейской аэроразведки. Фактически сократив весь шатный коллектив, а остатки разбросало по другим подразделениям. Также на данный момент неизвестна судьба уникального разведывательного оборудования, находившегося в центре.

Об этом пишет издание «ДС» в материале «Беспилотники на Донбассе».

Под каток расформирования попал Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления, который подчинялся Войскам связи и кибербезопасности. Это было без сомнения легендарное подразделение, созданное волонтерами как «Аэроразведка» в 2015 году. Основной изюминкой являлось развитие и поддержка систем боевого управления – от их создания до боевого применения.

Но в сентябре 2020 г. центр расформировали, разбросав людей по другим структурам – так, аэроразведку и наблюдение передали в строевые подразделения разведки, айтишников – в научные подразделения связи и кибербезопасности, родственные им по направлению деятельности.

16 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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