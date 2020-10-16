НАСА протянет 4G интернет на Луну

Американское космическое агентство определилось с партнерами, которые получат деньги на разработку ключевых космических технологий в 2020 году. Частные компании должны будут среди прочего создать системы контроля горючего в невесомости, сверхлегкий подпрыгивающий аппарат для исследований Луны, а также адаптировать связь 4G для космоса, сообщает сайт NASA.

Последнее десятилетие NASA старается увеличить долю частных подрядчиков по космическим контрактам, в том числе за счет новых и небольших фирм. Так, по программе «Артемида» людей на Луну будут доставлять SpaceX, Blue Origin и Dynetics. Помимо создания непосредственно космических аппаратов, зачастую агентство поручает небольшим частным компаниям изучать потенциально полезные технологии. Например, компания Masten, в которой менее сотни сотрудников, в начале года выиграла грант на разработку посадочной лунной площадки, распыляемой из двигателя. Периодически NASA отбирает сразу большие группы партнеров и обеспечивает им финансирование по программе Tipping point, которая призвана простимулировать разработку ключевых технологий.

14 октября американское космическое агентство опубликовало список партнеров, которым в 2020 году выделят деньги по программе Tipping Point. На данный момент технологий выбрано больше десятка, и их можно разделить на три неравных группы.

В первую группу входят технологии обращения с криогенным горючим в невесомости. В космосе жидкости не стекают в низ емкости, а криогенное топливо склонно нагреваться и испаряться, поэтому космические баки устроены сложнее наземных. Компания Lockheed Martin, которая получила самый крупный грант в 89 миллионов долларов, разработает методы обращения с жидким водородом, который отличается низкой плотностью и температурой, близкой к абсолютному нулю. SpaceX должна будет в полете перекачать десять тонн жидкого кислорода между баками внутри Starship. Помимо них несколько технологий для криогенного горючего также разработают United Launch Alliance и Eta Space.

Вторая, самая большая группа, посвящена различным операциям на поверхности Луны, но из нее можно выделить несколько основных позиций. Intuitive Machines, получившая более 40 миллионов, должна будет сделать сверхлегкий подпрыгивающий (hopping) аппарат для детального исследования лунных кратеров. Согласно заданию, он должен будет доставлять килограмм полезной нагрузки на дистанцию более двух километров, но детали устройства пока не опубликованы. Компания Sierra Nevada разработает прибор для добычи кислорода из лунного реголита с помощью метана, а американское подразделение Nokia попробует адаптировать сети 4G для космоса. Остальные компании, в основном, должны будут сделать различные приборы для добычи и хранения энергии на Луне.

Третья категория состоит из единственного пункта. Masten предстоит разработать и испытать систему для точной автоматической посадки и избегания столкновений в космосе, для чего компания доведет до ума тестовую ракету Xogdor.