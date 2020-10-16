Многие депутаты «Слуги народа» поддерживают российскую оккупацию Украины – депутат Европарламента

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон заявила, что в «Слуге народа» есть много народных депутатов, которые помогают оккупации РФ и подрывают демократию в Украине.

Такое мнение представительница Германии в законодательном органе Евросоюза выразила в интервью «Новому времени», которое было опубликовано в четверг, 15 октября.

«В «Слуге народа» есть много законодателей, которые не разделяют декларируемые внешнеполитические цели народа и президента Украины. Эти законодатели подрывают демократию и волей или нежеланием помогают российской оккупации. Это остается опасным вызовом на пути интеграции в ЕС, и руководство партии должно решить эту проблему», – заявила она.

При этом фон Крамон добавила, что в Европарламенте видят стремление Владимира Зеленского к евроинтеграции. Виола фон Крамон также подчеркнула «личный вклад президента в борьбу с российской оккупацией».