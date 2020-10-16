Мадонна поздравила дочь с днем рождения и показала ее грудное фото

14 октября 24 года назад американская поп-исполнительница Мадонна впервые стала матерью. По случаю этого артистка опубликовала архивную фотографию с маленькой Лурдес Леон.

Популярная американская исполнительница Мадонна 24 года назад впервые стала мамой. Так, 14 октября у певицы родилась дочь Лурдес. По случаю праздника Мадонна опубликовала на официальной странице в инстаграме архивное фото.

62-летняя артистка поделилась с поклонниками черно-белой семейной фотографией, на которой Мадонна позирует еще в молодом возрасте. Она предстала в топе и брюках и с вьющимися волосами. Певица радостно улыбается и держит на руках маленькую Лурдес.

Также Мадонна трогательно поздравила дочь. «С днем рождения, маленькая звездочка! Никогда не забывай о том, кто ты есть», – написала она под кадром.

Поклонники бурно отреагировали на архивную фотографию и присоединились к поздравлениям. «Невероятное фото», «Какое красивое фото», «Как мать, так и дочь – настоящая красота! С днем Рождения, дорогая Лоло!», «С днем рождения, красавица», – написали подписчики в комментариях.