Леонардо ДиКаприо впервые снимется в разгромной комедии

Леонардо ДиКаприо, Мэрил Стрип, Химеш Патель, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Роб Морган — и это еще не весь список звезд, которые снимутся в комедии Не смотри вверх. Съемки стартуют в ноябре.

Новая картина Адама Маккея Не смотри вверх по составу звездных имен, похоже, превзойдет даже актерский состав 11 друзей Оушена Стивена Содерберга. Ведь на главные роли режиссер уже пригласил Леонардо ДиКаприо, Мэрил Стрип, Химеш Патель, рассказывает Deadline.

Кроме них основные роли в картине исполнят Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт и Роб Морган. А в эпизодических мы увидим Тимоти Шаламе, Ариану Гранде, Скотта Мескади, Томера Сисле и Мэттью Перри.

По сюжету два ученых узнают о метеорите, который упадет на Землю через полгода. Астрономы отправляются в пресс-тур, чтобы предупредить всех о надвигающейся катастрофе, но им не верят.

Адам Маккейсам написали сценарий. Съемки фильма стартуют 19 ноября в Бостоне. Не смотри вверх выйдет на Netflix, однако точная дата пока неизвестна.