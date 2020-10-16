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Крис Хемсворт снимется в спин-оффе «Безумного Макса»

Крис Хемсворт снимется в спин-оффе "Безумного Макса"

Приквел-спин-офф фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» обзавелся официальным актерским составом, сообщает The Hollywood Reporter.

Главные роли в предстоящем проекте исполнят Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II, известный по фильму «Аквамен» и сериалу «Хранители». Фильм, который расскажет о юности воительницы Фуриосы, героини Шарлиз Терон, получил название «Фуриоса».

Как мы уже писали, Терон в приквеле не появится. Юную Фуриосу сыграет Аня Тейлор-Джой. Персонажи Хемсворта и Абдула-Матина пока держатся в секрете.

Джордж Миллер, снявший все четыре фильма франшизы «Безумный Макс», начиная с 1979 года, выступит сценаристом и постановщиком предыстории. Даты релиза пока нет.

16 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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