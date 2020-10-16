Канада ввела новые санкции против властей Белоруссии

Еще 31 белорусский чиновник попал под санкции правительства Канады за «нарушения прав человека» и подрыв основ демократии.

По данным МИД Канады, адресные санкции стали продолжением первого пакета мер, разработанного координации с Великобританией. Тогда ограничения ввели в отношении 11 человек, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Чиновники из санкционного списка попадают под действия Положения о специальных экономических мерах, которые аналогичны тем, что приняли в отношении Минска Евросоюз и США. Они подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Канаду.

Целью санкций называют принуждение властей Белоруссии к переговорам и поиску мирного решения по выходу из кризиса.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил солидарность белорусскому народу в его борьбе за восстановление прав человека и демократии.