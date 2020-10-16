Как в Израиле помогают зависимым людям в период корона-кризиса



Вначале этого, 2020 года никто не мог и предположить, что ситуация с пандемией короновирусной инфекции, карантином настолько повлияет на привычную жизнь всех людей. Много сказано и написано о экономических последствиях для каждой семьи, о влиянии на жизнь и здоровье. В Международный день психического здоровья уместно упомянуть о тяжелых последствиях и для психики человека.

По мнению Всемирной организации здравоохранения говоря терминами общественного здравоохранения, используемыми в контексте охраны психического здоровья, главные психологические последствия пандемии сегодня выражаются в повышенном уровне стресса и тревожности. При этом по мере введения новых противоэпидемических мер и связанных с ними изменений (в первую очередь карантина, который сказывается на привычных для людей видах деятельности, повседневном укладе и основных источниках средств к существованию) также может расти распространенность одиночества, депрессии, пагубного употребления алкоголя и употребления наркотиков, равно как и распространенность самоповреждений или суицидального поведения . ВОЗ на своем сайте уделяет отдельное внимание проблеме алкоголизма в период короновируса.

Другими словами, в этот сложный период, вопрос помощи и поддержки алкоголиков и наркоманов, число которых стремительно растет в текущем году стоит особенно остро. Система клубов Анонимных Алкоголиков (АА) во всем мире считается одной из самых действенных для преодоления алкозависимости. Работа таких клубов полностью построена на частых очных встречах-собраниях. Регулярные встречи – необходимое, базовое условие в процессе выздоровления от алкозависимости, поддержки тех, кто ищет выход, кто неожиданно для себя столкнулся с этим заболеванием.

“Анонимные Алкоголики” — это международное сообщество, объединяющее людей, помогающих друг другу сохранять трезвость и готовых открыто делиться собственным, успешным опытом освобождения от алкогольной зависимости со всеми, кто страдает тем же недугом. Программа, рекомендуемая АА, состоит, в основном, из так называемых “Двенадцати Шагов”, которые были разработаны для лиц, вставших на путь самостоятельного излечения от алкоголизма. Содружество АА объединяет почти 105 000 активно действующих местных групп АА в 150 странах. Благодаря его деятельности несколько миллионов людей обрели трезвость. АА можно описать как организацию, использующую способ лечения алкоголизма, заключающийся в том, что ее члены поддерживают друг друга, делятся друг с другом своими переживаниями, проблемами и опытом по избавлению от этого недуга.

Залогом избавления от алкоголизма для каждого новичка, который желает обрести трезвость, является местная «домашняя группа» (районная или городская) группа. Именно там он получает первый опыт, там находит наставника, получает поддержку и ответы на тревожащие его вопросы.

В Израиле до начала 2020года проводились «живые» группы в 19 городах на 3х языках, русский, английский, иврит. Эти собрания проходят как правило 2-3 раза в неделю. Всего, на начало 2020 года каждую неделю в Израиле, в общей сложности проходило порядка 100 встреч АА еженедельно. Эти встречи проходили в помещениях, выделяемых муниципалитетами, например бомбоубежища, или в арендованных на коммерческой основе местах.



И что же делать людям, чья трезвость и, соответственно, жизнь зависит от групп –«живых встреч», как в условиях невозможности собираться вместе сохранить разум и душевный покой? Как было сказано ранее, атмосфера неизвестности, страх будущего, страх болезни, неустойчивость финансового положения – все это подтолкнуло к стакану тех людей, кто ранее не был замечен в этом пристрастии.

На помощь пришел интернет и онлайн платформы, Зуум, Скайп. Практически каждая группа быстро открыла свою онлайн версию, что привело к неожиданному расширению возможностей. Сегодня существуют ежедневные группы на всех 3х языках, иврите, русском, английском. Если ранее, страдающему алкоголику, живущему скажем в Натании и говорящему на иврите, чтобы попасть на группу было необходимо добираться либо в Тель-Авив, либо в Хайфу, то сегодня достаточно перейти по ссылке. Конечно, ничто не заменит живого общения, возможность пожать руку, обнять новичка, выпить чашку кофе и, возможно вместе выкурить по сигарете, обсуждая услышанное на группе.

Несомненно – живая группа — это лучшая поддержка для алкоголика. Но, à laguerrecommeà laguerre, и сообщество АА было вынужденно подстраиваться под новые условия. Это, к слову, произошло по всему миру. Идею онлайн выздоровления подхватили повсеместно, что, кстати, в свою очередь, привело к неожиданному результату –жители разных стран получили возможность бывать в гостях на группах друг у друга. Например, русскоязычные израильтяне из Ашдода и Бат-Яма частые гости на онлайн-группах России и Украины, а ивритоязычные алкоголики из США и других стран получили возможность выздоравливать на родном языке. Секретарь Амуты Анонимные Алкоголики практически каждый день, начиная с начала вспышки вируса и появления онлайн-групп получает обращение через сайт АА Израиля с просьбой направить на наиболее подходящую группу.

Возможно, Вы, в эти трудные месяцы столкнулись с тем, что пьете чаще чем обычно, больше чем обычно, возможно Ваши близкие уже делают замечания и просят пить поменьше. Возможно, Вы и сами задумывались–почему мне так важно выпивать, почему я ищу поводы для этого? Не алкоголик ли я?

Попробуйте связаться с сообществом АА по телефону 072-393-2500, по электронной почте contact@aa-israel.org, или просто посетите сайт АА http://www.aa-israel.org.

Вам обязательно ответят и помогут!

Это анонимно и бесплатно!

В сообществе АА выработано свое определение алкоголизма, основанное на медицинском подходе. Суть которого –алкоголик это тот, кто не может контролировать количество выпитого и/или остановиться и перестать пить, даже когда сильно хочет этого. Мы говорим и относимся к алкоголизму, как к болезни. Человек не виноват в этом. Это не вопрос силы воли, терпения, мужества или наличия или отсутствия каких-то моральных качеств или воспитания.

Члены сообщества Анонимных Алкоголиков, открыли для себя способ сохранять трезвость, признавая себя больными. Оставаясь трезвыми, мы ориентируемся на успешность в жизни без спиртного, поддержание трезвого образа жизни, решаем насущные проблемы, восстанавливаем потери, которые принес нам алкоголизм, живем полноценной и счастливой жизнью. Обретая здравомыслие, мы не применяем лечение от алкоголизма, мы не боремся с болезнью –мы просто живем в мире, где алкоголь больше не руководит нашими мыслями и поступками. Частью этого способа являются регулярные встречи.

Этим опытом эффективного сохранения трезвости, обретения свободы от гнета алкогольной зависимости мы готовы поделиться с любым, у кого есть желание избавиться от алкоголизма.

В этом и есть суть нашей программы. Опыт. Мы делимся опытом. Человек, который сумел сохранить трезвость месяц, будучи хроническим алкоголиком, испытывая безумное желание пить, может помочь советом и опытом тому, кто впервые оказался на нашей встрече. Тот, кто сумел остаться трезвым год –поделится опытом с тем, у кого месяц, и так далее.

Комитет по связям с общественностью

Анонимные Алкоголики в Израиле