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Израильский стартап представил ультрамодульные платформы для любых электромобилей

Израильский стартап REE Automotive обещает переизобрести процесс разработки электромобилей с помощью нового набора модульных платформ, подходящих практически для любого транспортного средства. Как сообщает New Atlas, инженеры компании создали плоское модульное шасси и угловые блоки REEcorner, в которых спрятаны все функции рулевого управления, подвеска, двигатель, система торможения. Потенциальные клиенты REE должны будут определиться лишь с двумя опциями — выбрать уровень мощности электромобиля и дизайн кузова.

В демонстрационном ролике REE провела испытания платформ P1, P2 и P4 на треке с небольшими препятствиями. Первая платформа поддерживает вес до 1,3 тонны и предназначена для небольших электромобилей, передвигающихся в пределах города. Платформа P2 способна удержать вес до 2,5 тонн, нацелена на стандартные легковые авто, а также грузоперевозки средней тяжести. И последняя платформа P4 обеспечивает поддержку массы до 4,5 тонн и была разработана специально для сервисов доставки Северной Америки. Все платформы успешно прошли тестирование.

Разработчики предлагают сотрудничество ведущим автопроизводителям и акцентируют внимание на трех главных параметрах REEcorner — вариативности, безопасности и практичности. Заказчик может выбрать одну из трех платформ, а затем подобрать параметры для угловых блоков, включая тип привода, мощность, крутящий момент и другие особенности электромобиля. При этом платформе достаточно одного краш-теста, чтобы доказать свою пригодность и пройти сертификацию безопасности. Что касается практичности, то модульная составляющая блоков упрощает ремонт любого электромобиля. Специалист компании может быстро снять один «угол» и полностью заменить его на новый, который быстро подключится к единой системе.

Несколько недель назад REE Automotive подписала меморандум о взаимопонимании с индийским автопроизводителем Mahindra. В рамках соглашения Mahindra организует производство 250 тыс. электромобилей на платформе REE, которые появятся на коммерческом рынке в ближайшие несколько лет.

REE также сотрудничает с японской Toyota в разработке электрических автомобилей Hino Flatformer. Последние предполагают несколько вариаций — от пассажирских маршрутных автобусов и грузовых автомобилей до мусоровозов и скорой помощи. Кроме того, несмотря на небольшой возраст компании, REE уже находится в партнерских отношениях с компаниями AAM, KYB, Musashi, NSK и Mitsubishi Corporation.

Источник: hightech.plus

16 октября, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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