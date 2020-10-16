Израильский стартап представил ультрамодульные платформы для любых электромобилей

Израильский стартап REE Automotive обещает переизобрести процесс разработки электромобилей с помощью нового набора модульных платформ, подходящих практически для любого транспортного средства. Как сообщает New Atlas, инженеры компании создали плоское модульное шасси и угловые блоки REEcorner, в которых спрятаны все функции рулевого управления, подвеска, двигатель, система торможения. Потенциальные клиенты REE должны будут определиться лишь с двумя опциями — выбрать уровень мощности электромобиля и дизайн кузова.

Разработчики предлагают сотрудничество ведущим автопроизводителям и акцентируют внимание на трех главных параметрах REEcorner — вариативности, безопасности и практичности. Заказчик может выбрать одну из трех платформ, а затем подобрать параметры для угловых блоков, включая тип привода, мощность, крутящий момент и другие особенности электромобиля. При этом платформе достаточно одного краш-теста, чтобы доказать свою пригодность и пройти сертификацию безопасности. Что касается практичности, то модульная составляющая блоков упрощает ремонт любого электромобиля. Специалист компании может быстро снять один «угол» и полностью заменить его на новый, который быстро подключится к единой системе.

Несколько недель назад REE Automotive подписала меморандум о взаимопонимании с индийским автопроизводителем Mahindra. В рамках соглашения Mahindra организует производство 250 тыс. электромобилей на платформе REE, которые появятся на коммерческом рынке в ближайшие несколько лет.

REE также сотрудничает с японской Toyota в разработке электрических автомобилей Hino Flatformer. Последние предполагают несколько вариаций — от пассажирских маршрутных автобусов и грузовых автомобилей до мусоровозов и скорой помощи. Кроме того, несмотря на небольшой возраст компании, REE уже находится в партнерских отношениях с компаниями AAM, KYB, Musashi, NSK и Mitsubishi Corporation.

Источник: hightech.plus