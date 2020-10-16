Инженеры разработали керамический вертолетный двигатель

Армия США и американская компания GE Aviation до конца 2020 года завершат разработку проекта FATE (Future Affordable Turbine Engine, доступный газотурбинный двигатель будущего), предполагающего создание относительно экономичного и дешевого в производстве газотурбинного двигателя для вертолетной техники. Как сообщает Flightglobal, в рамках проекта GE Aviation уже провела испытания двух прототипов нового двигателя, в конструкции которых широко используются керамические матричные композиты.

Программа FATE стартовала в 2011 году. Силовые установки, разработанные по проекту, планируется ставить на разные типы вертолетной техники. По оценке GE Aviation, использование керамики в конструкции перспективных двигателей позволит удешевить их производство за счет упрощения производственного цикла и снизить стоимость эксплуатации благодаря большему ресурсу керамических композитов по сравнению с традиционными материалами.

Программа предполагает создание газотурбинных двигателей мощностью от пяти до десяти тысяч лошадиных сил. От существующих двигательных установок перспективные двигатели должны отличаться на 35 процентов меньшим потреблением топлива, на 20 процентов большим сроком службы и на 45 процентов меньшими стоимостью производства и обслуживания. Силовые установки проекта FATE будут выпускаться в нескольких вариантах. По утверждению GE Aviation, испытания подтвердили эти требования. В общей сложности в рамках испытаний двигатели отработали 130 часов.