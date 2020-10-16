Элизабет Херли поделилась пляжным фото

Известная британская актриса Элизабет Херли продолжает захватывать фанатов пикантными снимками.

Так, звезда на своей странице в Instagram опублыкувала фото, на котором позирует в купальнике собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach.

На снимке 55-летняя звезда изображена в сплошном черном монокини с глубоким декольте на фоне океана. Известно, что фото было сделано во время ее недавнего отдыха на Мальдивах, откуда она уже публиковала откровенные снимки.

Под фото Герли сообщила об акции и скидки на модели пляжного наряда.

Однако, поклонники отреагировали не на скидки, как на снимок звезды в купальнике, захватив ее молодым видом.