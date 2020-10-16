Ди Каприо станет астрономом

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо снимется в фильме «Не смотри вверх», рассказывающем о двух ученых-астрономах. Картина выйдет на стриминговой платформе Netflix, пишет The Deadline.

Режиссером ленты станет Адам Маккей, на счету которого «Оскар» за лучший адаптированный сценарий в фильме «Игра на понижение» (2015). Кроме того, в актерский состав войдут такие звезды, как Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэрил Стрип и другие.

В фильме будет рассказана история двух астрономов, которые отправятся в промотур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде. Дата выхода ленты на экраны пока не называется.