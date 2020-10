Израильский стартап представил ультрамодульные платформы для любых электромобилей США обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации » Blue Origin осуществила 13-й запуск New Shepard 13 октября компания Blue Origin провела 13-е испытание ракетной системы New Shepard, предназначенной для суборбитальных туристических полетов в космос. Система состоит из ракетного ускорителя (ступени) и отделяемой капсулы экипажа.

New Shepard был запущен с полигона в штате Техас. После отделения капсула достигла высоты 105 км, в очередной раз преодолев линию Кармана, принятую в качестве условной границы между земной атмосферой и космическим пространством. Затем ракетная ступень совершила успешную мягкую посадку с помощью двигателя. Капсула приземлилась на парашютах. Это был уже седьмой полет к границе космоса для конкретно этой ракетной ступени и капсулы. Как и во время прошлых запусков, New Shepard нес полезную нагрузку — дюжину различных научных инструментов и технологических демонстраторов. Но самый важный груз находился не внутри капсулы экипажа, а снаружи, на корпусе ракетной ступени. Речь идет о демонстрационной модели системы лунной посадки (Deorbit, Descent, and Landing Sensor Demonstration). Он был запущен по программе NASA Tipping Point, предназначенной для стимулирования разработки космических технологий частными компаниями. Blue Origin возглавляет «национальную команду», в состав которой также входят Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Они борются за получение контракта на строительство лунного спускаемого аппарата для программы Artemis. Недавно Blue Origin представила NASA полноразмерный инженерный макет модуля. Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»

загрузка...