Биржи Европы рухнули на «второй волне» эпидемии

Рынки акций Европы стремительно покатились вниз на торгах в четверг на новостях о новых рекордах распространения коронавируса и ограничительных мерах в крупнейших экономиках ЕС.

Фронтальные распродажи охватили все фондовые биржи, уронив сводный индекс EuroStoxx 50 на 2,8% — рекордную за 4 недели величину.

К 17.40 мск немецкий DAX падает на 2,95%, САС40 — на 2,5%, британский FTSE100 — на 2%. Падение в Италии превышает 3% по индексу FTSE MIB.

«Мы видим, как в Европе предпринимаются существенные ограничения, в Париже вводится комендантский час, а Лондон переходит на следующий, повышенный уровень ограничений. Все это сулит значительный удар по экономической активности в четвертом квартале», — говорит глава исследований MUFG Дэрек Халпенни.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что режим комендантского часа (с 21:00 до 06:00) вводится с 17 октября в столичном регионе и еще 8 крупных городах. Он продлится как минимум 4 недели.

В четверг министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что начиная с субботы, 17 октября, Лондон и ряд других регионов страны будут переведены в группу территорий с высоким риском заболевания COVID-19.

На практике это будет означать запрет на встречи с друзьями и людьми, не являющимися членами семьи, в закрытых помещениях — будь то квартиры, бары или рестораны.

Франция вышла на первое место в Европе и 4-е в мире по темпам распространения Covid, регистрируя более 22 тысяч новых случаев ежедневно. Британия идет следом (2-е место в Европе и 5-е в мире): за минувшие сутки там выявлено 19,7 тысячи случаев. В ФРГ фиксируется около 6 тысяч новых больных ежедневно, и, как сообщает Bloomberg, канцлер Ангела Меркель требует введения жестких мер.

В соответствии с Федеративной системой Германии, правительства земель имеют решающее слово в отношении мер изоляции, и Меркель бессильна заставить их.

После 6-часовых переговоров с Меркель в среду региональные лидеры согласовали новые ограничения для районов, где уровень заражения превышает пределы безопасности, включая комендантский час в 11 вечера для ресторанов и пабов, ограничения на собрания и обязательное использование масок в местах массового скопления людей.

Однако Меркель осталась недовольна итогом, требуя немедленных ограничений на внутренние поездки внутри Германии.

Италия зафиксировала самый высокий ежедневный рост числа инфекций с начала пандемии в среду — 7,3 тысячи человек. Хотя смертность остается гораздо ниже, чем в марте, премьер Джузепе Конте уже встревожен.

«Если число инфекций будет продолжать расти, а число людей, находящихся в больницах и в реанимации, увеличится, мы снова столкнемся с трудностями», — заявил он ранее на этой неделе.

Новые карантинные меры, которые вводятся в ответ на вторую волну Covid, неизбежно отбросят Европу обратно в рецессию после короткого летнего восстановления, говорит главный экономист ING по еврозоне Берт Коляйн.

МВФ прогнозирует европейской экономике обвал на 8,3% по итогам года — крупнейший с Великой депрессии 1930х.