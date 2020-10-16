Белла Хадид поделилась новыми фотографиями с празднования дня рождения в бикини

Белла Хадид

9 октября Белле Хадид исполнилось 24 года, по этому случаю модель на неделю улетела к морю. Звезда собрала ближайших подруг и на частном джете отправилась отдыхать. Девушка продолжает делиться солнечными фотографиями в бикини и микротопах. Звезда подиума разместила в микроблоге воспоминания о своих залитых солнцем приключениях, в том числе видео, на котором она резвится на пляже.

О, черт возьми, мне так повезло. Обычно я не праздную дни рождения, поэтому в этом году я просто хотела пригласить своих прекрасных друзей в приключение, которое должно стать абсолютно незабываемым,

— подписала она фото.

Судя по фото и видео, праздник удался: Белла вместе с друзьями исполнила песню Ники Минаж BedRock, каталась на водных мотоциклах, загорала на яхте. Предполагаемого возлюбленного модели на снимках замечено не было, да и никаких подтверждений романа от самого Дьюка Николсона не поступало.