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Белла Хадид поделилась новыми фотографиями с празднования дня рождения в бикини

Яхта, песни и бикини: Белла Хадид поделилась новыми фотографиями с празднования дня рождения 

Белла Хадид

9 октября Белле Хадид исполнилось 24 года, по этому случаю модель на неделю улетела к морю. Звезда собрала ближайших подруг и на частном джете отправилась отдыхать. Девушка продолжает делиться солнечными фотографиями в бикини и микротопах. Звезда подиума разместила в микроблоге воспоминания о своих залитых солнцем приключениях, в том числе видео, на котором она резвится на пляже.

Белла Хадид с подругой 

О, черт возьми, мне так повезло. Обычно я не праздную дни рождения, поэтому в этом году я просто хотела пригласить своих прекрасных друзей в приключение, которое должно стать абсолютно незабываемым,

— подписала она фото.

Белла Хадид с подругой 

Белла Хадид с подругой 

Белла Хадид с подругой 

Белла Хадид 

Судя по фото и видео, праздник удался: Белла вместе с друзьями исполнила песню Ники Минаж BedRock, каталась на водных мотоциклах, загорала на яхте. Предполагаемого возлюбленного модели на снимках замечено не было, да и никаких подтверждений романа от самого Дьюка Николсона не поступало.

 

Белла Хадид с друзьями 

Белла Хадид с друзьями 

Белла Хадид 

ФОТО Instagram
16 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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