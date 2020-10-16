Азербайджан пригрозил «забрать» весь Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль около 40 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Только за последние сутки военные «освободили» не менее шести сел.

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Арыш Физулинского, Дошулу Джабраильского, Едише, Дюдюкчю, Едилли, Чигаруз Ходжавенского районов», — сообщил Алиев в Twitter.

По его словам, Азербайджан контролирует стратегические высоты по всем направлениям в непризнанной республике.

Агентству Reuters тем временем стало известно, что Азербайджан заберет все регионы Нагорного Карабаха, если Армения «будет действовать негативно». Об этом заявил источник в руководстве страны.

В интервью турецкому телеканалу NTV Алиев заявил, что считает военно-политический путь самым приемлемым для разрешения конфликта. При этом Азербайджан продолжит продвижение в Карабахе, пока армянская сторона не будет соблюдать режим прекращения огня.

Как подчеркнул Алиев, Азербайджан готов рассмотреть предложения о международных усилиях по обеспечению мира в Карабахе после завершения военного противостояния. Он также опроверг обсуждение вопроса о создании в Азербайджане военной базы Турции.