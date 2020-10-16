Армия США получит первый скоростной вертолет-разведчик

Американская компания Bell Helicopter приступила к сборке отдельных узлов первого летного образца перспективного скоростного вертолета-разведчика Bell 360 Invictus. Как пишет Flightglobal, в ближайшее время компания также намерена начать собирать фюзеляж вертолета. Работы по производству первой машины стартовали на предприятии американской компании в Амарилло в Техасе.

Bell представила проект вертолета Invictus осенью прошлого года. Эту машину компания предложила на тендер Армии США FARA, предполагающий разработку и производство скоростных вертолетов-разведчиков на замену списанным OH-58D Kiowa Warrior. Весной 2020 года Bell Helicopter и ее конкурент на тендере компания Sikorsky получили контракты Армии США на разработку и испытания прототипов вертолетов.

Invictus разрабатывается на базе гражданского многоцелевого вертолета Bell 525 Relentless. От базового варианта новая машина унаследует «стеклянную» кабину пилотов и полностью цифровое управление. Корпус вертолета будет выполнен с применением технологий малозаметности.

Bell 360 сможет выполнять полеты на скорости 180 узлов (333,4 километра в час). Машина получит крыло, которое на крейсерской скорости будет создавать до 50 процентов подъемной силы. Вертолет также получит хвостовой стабилизатор с подвижными аэродинамическими поверхностями.

Invictus будет вооружен пушкой калибра 20 миллиметров и сможет нести ракеты, бомбы и контейнеры вооружения. Вертолет можно будет перевозить транспортными самолетами C-17 Globemaster III. Первый полет вертолета запланирован на 2022 год.

Sikorsky занимается разработкой вертолета Raider-X. Он создается по соосной схеме с толкающим воздушным винтом. Вертолет сможет развивать скорость более 205 узлов (около 380 километров в час). Корпус вертолета будет выполнен «граненым» для уменьшения его эффективной площади рассеяния. В машине также будут применяться другие технологии малозаметности.