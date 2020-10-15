Зрители раскритиковали Хоакина Феникса в роли Наполеона из-за его предков

Зрители раскритиковали актера Хоакина Феникса, получившего роль французского императора Наполеона Бонапарта в новом фильме режиссера Ридли Скотта. Пользователи Twitter посчитали, что артист не может сыграть полководца из-за его корней.

В социальной сети напомнили, что отец Феникса был из испано-ирландской семьи, а мать происходила из семьи еврейских иммигрантов из Венгрии и России. Там отметили, что на главную роль стоило взять французского актера. Некоторые также предположили, что артист, чей рост составляет 173 сантиметра, слишком высок для роли французского лидера.

«Жаль, что не самых популярных актеров всегда лишают возможности. Уверен, что во Франции нашелся бы хороший актер для этой роли, разве нет?»

«Хорошо, но разве он француз?»

«Им нужно выбрать настоящего француза, а не какого-нибудь голливудского актера. Это смешно. Так много талантов упускается из-за культурных предубеждений».