Журналисты опубликовали фото сильно постаревшего Бори Моисеева

Журналисты опубликовали фото сильно постаревшего Бори Моисеева. Однако он не прикован пока к постели, голубой «щелкунчик» еще жив и здоров, Хоть и ведет затворнический образ жизни.

После инсульта, который произошел с Борисом Михайловичем 10 лет назад, его жизнь сильно изменилась. Последние годы артист ведет довольно затворнический образ жизни, редко появляется на светских мероприятиях, да и в принципе не часто выходит из дома. Что, разумеется, дает почву для многочисленных слухов и домыслов. Пока одни «знакомые» певца вещают о его критическом состоянии, другие уже подозревают у звезды чуть ли не рак.

«СтарХит» собирался навестить Бориса Михайловича в его московской квартире — с ним самим и его директором Сергеем Горохом наше издание долгие годы поддерживает дружеские отношения.

Одной из целей, разумеется, было сделать подтверждающие здравость и бодрость героя фотографии, в которых так заинтересованы «доброжелатели» Моисеева. Однако, оправдываться подобным образом он ни перед кем не захотел.

«Во-первых, я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя, — прокомментировал «СтарХиту» Борис Михайлович. — Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть. Живу обычной жизнью, недавно вот занимался зубами, — подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие. Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь!»

Это лето Моисеев намеревался провести в Юрмале, где у него есть своя просторная жилплощадь. Однако, планам помешала коронавирусная пандемия и закрытие границ. Певец надеется, что ему удастся выбраться на Балтийское побережье при первой разрешенной законом возможности.

Почти каждый день его навещает Сергей Горох. Он также подтвердил, что здоровье Бориса не хуже, чем у любого человека в возрасте, пережившего инсульт. «Передвигается он самостоятельно, сам себя обслуживает, — сообщил директор и друг музыканта. — Периодически ему звонят друзья, телефон всегда доступен. Алла Борисовна собиралась приехать в гости, прочитав тревожные вести в Интернете — но, созвонившись с давним товарищем, поняла, что беспокоиться не о чем, пригласила его к себе в замок».

Что касается финансового положения — тут тоже немало сплетен. Мол, все накопления Бориса Михайловича в свое время ушли на лечение, а сейчас он чуть ли не влачит жалкое существование. Однако, 3-4 раза в неделю к артисту приходит горничная, есть и помощница по хозяйству, которая для него готовит

«У Бори хорошая пенсия, он получает к ней еще 30 тысяч рублей надбавки за звание Заслуженного артиста, — поясняет «СтарХиту» Сергей Горох. — Плюс авторские отчисления за песни, которые до сих пор звучат и на радио, и на телевидении. У него не так много трат — в дорогих вещах нет необходимости, как и в каких-то предметах роскоши. Живет достойно, ни у кого ни разу денег не занимал. Ту же историю с зубами, которые недавно делал, оплатил сам, я вообще узнал постфактум, что лечение обошлось так недешево».