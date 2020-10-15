Загорелая Селена Гомес снялась в бикини

В официальном аккаунте дружественного 28-летней Селене Гомес бренда купальников La’Mariette сегодня появилось новое фото звезды в бикини. На снимке загорелая певица позирует в сине-голубом купальнике, модель которого называется Caroline, и с живыми цветами в распущенных волосах.
В начале сентября на странице модного бренда уже появлялось другое фото Селены в таком же бикини. Оба фото, судя по всему, были сделаны в один и тот же день. В подписи к нему близкая подруга Гомес и ее бывшая ассистентка Тереза Мингус, которая является соосновательницей La’Mariette, рассказала, что эта модель купальника ассоциируется у нее исключительно с Гомес.
Селена Гомес
Этот принт подтолкнул меня к ребрендингу La’Mariette. Для меня он очень игривый и живой. Создавая новую коллекцию, я хотела, чтобы каждый купальник ощущался как продолжение меня самой. Этот принт для меня словно воспоминание. Каждый раз, когда я надеваю этот купальник, на меня накатывает волна ностальгии. Я вспоминаю нашу однодневную поездку с Селеной, во время которой мы весь день провели на лодке, много смеялись, а потом бродили по винтажным магазинам. Тогда мы вместе задумались о ребрендинге моей компании. Это был тот день, который я, без сомнения, прожила бы заново,— рассказала основательница марки.
Напомним, что не так давно сама Гомес прорекламировала инклюзивный бренд купальников, созданной ее подругой, в своем инстаграме. Тогда она опубликовала фото в слитном купальном костюме, в честь нее получившем название Selena, а в подписи к нему рассказала о любви к собственному телу. Певица призналась, что только недавно окончательно приняла себя и наконец перестала стесняться шрама, который остался у нее после пересадки почки.
После пересадки почки мне было очень трудно показать шрам, который остался у меня после операции. Я не хотела, чтобы его было видно на фотографиях, и носила вещи, которые могли бы его скрыть. Сейчас я больше, чем когда-либо, уверена в себе. Я горжусь этим. Каждое тело прекрасно по-своему,
— написала Гомес, также отметив важность того, что бренд La’Mariette производит купальники для девушек с самыми разными особенностями фигуры.
Напомним, что трансплантацию почки Селена Гомес пережила летом 2017 года. Операция звезде потребовалась из-за осложнений основного диагноза — красной волчанки, при котором сильно страдают соединительная ткань и сосуды. Орган для пересадки Селене отдала близкая подруга Франсия Райса, которой звезда, по ее собственному признанию, будет благодарна до конца жизни.
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