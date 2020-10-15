Загорелая Селена Гомес снялась в бикини

В официальном аккаунте дружественного 28-летней Селене Гомес бренда купальников La’Mariette сегодня появилось новое фото звезды в бикини. На снимке загорелая певица позирует в сине-голубом купальнике, модель которого называется Caroline, и с живыми цветами в распущенных волосах.

В начале сентября на странице модного бренда уже появлялось другое фото Селены в таком же бикини. Оба фото, судя по всему, были сделаны в один и тот же день. В подписи к нему близкая подруга Гомес и ее бывшая ассистентка Тереза Мингус, которая является соосновательницей La’Mariette, рассказала, что эта модель купальника ассоциируется у нее исключительно с Гомес.

Селена Гомес

Этот принт подтолкнул меня к ребрендингу La’Mariette. Для меня он очень игривый и живой. Создавая новую коллекцию, я хотела, чтобы каждый купальник ощущался как продолжение меня самой. Этот принт для меня словно воспоминание. Каждый раз, когда я надеваю этот купальник, на меня накатывает волна ностальгии. Я вспоминаю нашу однодневную поездку с Селеной, во время которой мы весь день провели на лодке, много смеялись, а потом бродили по винтажным магазинам. Тогда мы вместе задумались о ребрендинге моей компании. Это был тот день, который я, без сомнения, прожила бы заново, — рассказала основательница марки.

Напомним, что не так давно сама Гомес прорекламировала инклюзивный бренд купальников, созданной ее подругой, в своем инстаграме. Тогда она опубликовала фото в слитном купальном костюме, в честь нее получившем название Selena, а в подписи к нему рассказала о любви к собственному телу. Певица призналась, что только недавно окончательно приняла себя и наконец перестала стесняться шрама, который остался у нее после пересадки почки.

После пересадки почки мне было очень трудно показать шрам, который остался у меня после операции. Я не хотела, чтобы его было видно на фотографиях, и носила вещи, которые могли бы его скрыть. Сейчас я больше, чем когда-либо, уверена в себе. Я горжусь этим. Каждое тело прекрасно по-своему,

— написала Гомес, также отметив важность того, что бренд La’Mariette производит купальники для девушек с самыми разными особенностями фигуры.

Напомним, что трансплантацию почки Селена Гомес пережила летом 2017 года. Операция звезде потребовалась из-за осложнений основного диагноза — красной волчанки, при котором сильно страдают соединительная ткань и сосуды. Орган для пересадки Селене отдала близкая подруга Франсия Райса, которой звезда, по ее собственному признанию, будет благодарна до конца жизни.