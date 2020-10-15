В Украине создан регулятор деятельности субъектов, работающих в индустрии гемблинга

Власти Украины продолжают разрабатывать условия для работы индустрии азартных развлечений на территории страны. На сегодняшний день уже принят проект закона об игорном бизнесе, а также постановление о создании комиссии, которая будет регулировать субъектов данной сферы.

Положение дел на сегодня

В срочном порядке создана рабочая группа, во главе которой поставили Михаила Федорова, являющегося Министром цифровой трансформации. Данная организация будет заниматься разработкой актов, которые впоследствии позволят запустить работу регулирующей комиссии.

По имеющейся информации можно утверждать, что в общий состав комиссии будет входить 230 сотрудников. Также в их число входит один председатель и шесть членов комиссии. Данная процедура обусловлена законом Украины, который вступил в силу 13 августа текущего года. Территориально комиссия будет находиться по адресу: город Киев, бульвар Леси Украинки, 26. В обязанности состава и членов комиссии будут входить такие действия как:

· получение средств от работы казино, таких как мобильная версия казино Азарт Плей, которые будут перенаправляться в государственный бюджет;

· осуществление деятельности в сфере азартных игр и лотерей, продажа лицензий;

· отслеживание и ограничение посещения увеселительных заведений людьми, страдающих от игровой зависимости;

· проведение легализации азартных развлечений и создание максимально прозрачных условий для осуществления деятельности организаций этой сферы.

Сотрудники регулирующей комиссии должны принимать участие в выдаче лицензий, заниматься переоформлением и приостановкой деятельности объектов, а также способствовать возобновлению их работы.

Что говорит закон

На сегодняшний день, согласно принятому проекту закона, казино в Киеве имеют право размещаются только в пятизвездочных гостиницах. В этих заведениях должно быть не менее 150 номеров, а под игорные залы обязательно должна выделяться площадь не менее 500 квадратных метров. Обслуживать наземный клуб должно не менее 50 сотрудников. При этом в помещении разрешается наличие 50 игровых автоматов, 8 столов для настольных и карточных развлечений и 2 предназначенных для рулетки. Для других городов и регионов требования по количеству номерного фонда гораздо ниже.

Легализацию сферы гемблинга в Украине не поддержало порядка 60% населения. Депутатов обвиняли в том, что они рассматривая проект закона нарочно создают такие условия, при которых возможно формирование крупных коррупционных схем, что в свою очередь препятствует пополнению бюджета и не позволит увеличить доход страны.