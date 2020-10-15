В Швеции опасаются нападения России

Правительство Швеции в четверг предложило увеличить оборонный бюджет страны на 40% в течение 2021-2025 годов из-за ухудшения уровня безопасности в регионе

Об этом сообщает AP.

Министр обороны Швеции Петер Гультквист заявил, что увеличение оборонного бюджета объясняется тем, что ситуация с политикой безопасности в регионе «ухудшилась с течением времени» как «следствие действий России».

«Это наибольшее увеличение обороноспособности за последние 70 лет. Нельзя исключать вооруженного нападения на Швецию», — сказал он.

В предложении правительства говорится, что если нападение произойдет, то оно может начаться с нападения на важные гражданские и военные объекты, саботажа и «ликвидации ключевых людей».

Правительство меньшинства шведской Социал-демократической партии и Зеленых заявило, что оно пользуется поддержкой двух небольших оппозиционных групп — Центристской партии и либералов для одобрения предложения. Оборонный законопроект предусматривает увеличение расходов на 27 млрд крон ($3,1 млрд), или до 40%.

Расходы на оборону Швеции, которая не является членом НАТО, в настоящее время составляют 1,1% от валового внутреннего продукта.