Кристен Стюарт уточнила свою сексуальную ориентацию Билли Айлиш резко ответила поклонникам, которым не понравилась ее «толстая фигура» » В сеть слили все «5 вопросов Зеленского» вместе с бюллетенем для опроса Неизвестные слили в социальную сеть Твиттер все пять вопросов, которые перед выборами собирается озвучить Зеленский. На фото также есть бюллетень для опроса, по которому планируется собирать данные на избирательных участках. Все вопросы выглядят так: (кликните на фото, чтобы увеличить) 1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув»язнення за коорупцію у великих розмірах. 2. Чи підпримуєте ви створення вільної єкономічної зони на территории Луганської та Донецької областей? 3. Чи підпримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? 4. Чи підпримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих? 5. Чи підпримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначенних Будапешським меморандумом для відновлення її державного суверенітету, та державної цілістності. Пару слов о опроснике. Проверить его правдивость невозможно, даже по той прчине. что все вопросы в ОПе могут просто поменять что называется на лету и напечатать новые бюллетени. Но если он настоящий — готовились явно заранее.

Помимо того, что такое голосование совершенно нелегитимно и проверить его результаты невозможно, оно прямо нарушает закон о выборах, все правила проведения референдумов и не имеет юридического действия и даже ценности. Источники финансирования его неясны и тут пахнет реальной коррупцией.

Основная задача такого «опроса» — исключительно мобилизация «зеленого электората», или того, что от него осталось и прямая манипуляция перед выборами в местные советы. Виктор Шевчук.

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