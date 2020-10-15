В Польше взорвалась самая крупная бомба времён Второй мировой войны (видео)

Жители польского города Свиноуйсьце услышали взрыв 75-летней бомбы. Вчера, 13 октября, портал swinoujskie.info сообщил о том, что в ходе обезвреживания сдетонировала британская 5-тонная бомба Tallboy.

В 1945 году бомба была сброшена британскими ВВС на немецкий корабль, но не разорвалась и осталась лежать на дне Пястовского канала, соединяющего Щецинский залив с Балтийским морем. Боеприпас обнаружили в прошлом году во время дноуглубительных работ.

При подготовке к обезвреживанию бомбы был эвакуирован 751 местный житель. Операция началась 12 октября и была рассчитана на пять дней. Сапёры планировали «выжечь» взрывчатку, но шансы на успех изначально оценивались как 50:50. В процессе дистанционной работы взрывчатка бомба сдетонировала. Никто из сапёров не пострадал.

Tallboy — крупнейший неразорвавшийся боеприпас времён Второй мировой войны, обнаруженный на территории Польши.