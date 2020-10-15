В Нью-Йорке установили статую Медузы Горгоны c головой Персея в руках

Согласно мифу, Медуза была прекрасной морской девой с шикарными золотыми волосами, умела предсказывать будущее и отличалась свободной волей. Афина завидовала её красоте, и была возмущена вольностью. А Посейдон, очарованный девушкой, стал преследовать в попытках овладеть.

Спасаясь от озабоченного Посейдона, Медуза пыталась найти убежище в храме Афины, но Посейдон настиг её там и надругался.

Для Афины наступил звёздный час реванша и под предлогом того, что именно Медуза повинна в осквернении храма, богиня отомстила девушке, превратив её в чудовище со змеями вместо волос и взглядом, обращающим людей в камень.

Но и этого Афине показалось мало. По поручению богини Персей отсек Медузе голову. Во время боя с Персеем Медуза Горгона носила под сердцем детей Посейдона.

Автор скульптуры аргентино-итальянский художник Лучано Гарбати ставит под сомнение характеристику мифической фигуры как монстра и исследует женщину, стоящую за мифом. Он задаётся вопросом: «Какой может быть триумф, если вы побеждаете жертву?». Скульптура Гарбати напрямую связана с флорентийским бронзовым шедевром XVI века « Персей с головой Медузы» Бенвенуто Челлини (1545–1554).

«Медуза с головой Персея», как символ справедливости, была установлена прямо напротив здания Уголовного суда округа Нью-Йорк, места рассмотрения громких дел, включая недавний суд над Харви Вайнштейном.

via Anton Chernov