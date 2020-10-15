В Индии умер провозгласивший Трампа богом фермер узнав, что у президента США коронавирус

В Индии умер провозгласивший Трампа богом фермер узнав, что у президента США коронавирус — он не выдержал по его словам «этой трагедии».

Индийский фермер Басса Кришна, поклонявшийся президенту США Дональду Трампу как богу, умер во цвете лет. Как пишет The New York Times, печальная развязка стала результатом излишних переживаний жителя штата Телингана за своего кумира.

Узнав, что его «божество» заразилось COVID-19, индиец отказался принимать пищу и впал в депрессию. При этом скончался Басса Кришна от остановки сердца, сообщили его родные.

«Никаких свидетельств того, что смерть Кришны связана с тем, что он ограничил себя в еде, нет», — подчеркивает издание. Мужчина, которому не было и 40 лет, призывал «всех» молиться за здоровье Трампа, отмечается в статье.

У себя во дворе фермер соорудил храм в честь Трампа, благодаря чему стал знаменитостью на национальном уровне. Кришна установил в своем святилище статую американского лидера и делал ей подношения в соответствии с требованиями индуизма.

Рейтинг поддержки Дональда Трампа в Индии ныне составляет 56%, по сравнению с 16% сразу после избрания.