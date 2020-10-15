Толщина льда в Арктике сократилась вдвое за 40 лет

За последние 40 лет толщина льдов в Арктике сократилась вдвое, при этом на десять градусов повысилась средняя температура воздуха зимой. Об этом свидетельствуют данные международной экспедицией Mosaic, в рамках которой исследуется климат центральной части Арктической зоны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в Санкт-Петербурге.

Годовая программа исследований вблизи Северного полюса проводилась на ледоколе «Поларштерн» и завершилась 12 октября. В ходе нее ученые стали свидетелями уменьшения количества арктического льда. Так, капитан судна Томас Вундерлих отмечал, что по пути на север он был «особенно впечатлен», увидев участки открытой воды и легкопроходимые льды даже у Северного полюса. «Мы ни разу не застряли и смогли пройти по маршруту на север Гренландии, а раньше этот район был известен своими массивными, практически непроходимыми морскими льдами», — цитирует его слова пресс-служба российского вуза.

Исследователи предположили, что собранная ими информация может использоваться для принятия фундаментальных политических решений по защите климата.