Шэрон Стоун рассказала, что снялась обнаженной, чтобы получить роль в «Основном инстинкте» (фото)

Редкое интервью 62-летней Шэрон Стоун обходится без вопросов о, пожалуй, самом знаменитом фильме в ее карьере — «Основном инстинкте». Не стала исключением и беседа с Дрю Бэрримор в рамках ее нового ток-шоу.

Шэрон призналась, что, чтобы наверняка получить роль соблазнительной красотки Кэтрин Трамелл в фильме Пола Верховена, она осознанно приняла решение сняться обнаженной для Playboy. Актриса также отметила, что даже в молодости всегда поступала скорее стратегически, а не легкомысленно.

Шэрон Стоун

Я решила, что специально снимусь в Playboy, потому что хотела получить роль в фильме «Основной инстинкт». Хотя тогда я и не представляла, что он мне принесет. Я действительно думала, что это подходящая роль для меня, и я знала, что мне нужно сделать, чтобы получить ее,

— рассказала Стоун.

Роль принесла ей звание секс-символа, миллионы поклонников и звездный статус, который позволил сняться ей и в других крупных проектах, например, фильме «Казино», где ее партнером стал Роберт де Ниро.

Но коллеги по Голливуду Шэрон и Дрю обсудили не только работу, речь зашла и о личной жизни. Стоун, которая является мамой троих детей, призналась, что сейчас совсем не заинтересована в романтических отношениях.

Кадр из фильма «Основной инстинкт»

Я завязала со свиданиями. Потому что считаю людей неискренними и не стоящими моего времени. Мне больше нравится проводить время в одиночестве или с детьми и друзьями. Я просто чувствую, что мне не нужен еще один ребенок, я не хочу неискренности, не хочу игр. Не знаю даже как сказать, чтобы это прозвучало корректно,

— заявила Шэрон.

Бэрримор согласилась со своей гостьей и призналась, что чувствует то же самое. Напомним, что недавно актриса сама призналась, что не хочет еще раз выходить замуж.

У меня действительно есть хорошие друзья-мужчины, но когда дело доходит до эмоциональной зрелости в отношениях, я чувствую, что мужчины и женщины находятся на разных уровнях,

— добавила Шэрон.

Актриса рассказал Дрю, что старается донести эту мысль и до своих сыновей: 20-летнего Роана Джозефа Бронштейна, 15-летнего Лэрда Вонна Стоуна и 14-летнего Куинна Келли Стоуна.

Иногда они входят в мою комнату втроем, начинают какой-то свой мужской разговор, а заметив меня, говорят: «Мы не должны обсуждать это перед мамой». И я отвечаю: «Вы не должны обсуждать это друг перед другом». Давай поговорим об этом. В мире есть определенные страхи, которые испытывают мальчики и мужчины, потому что существует неправильное понимание власти и того, что значит быть мужественным.

Поэтому я пытаюсь научить своих мальчиков, что идеи, которые транслируют мужчины о том, что значит быть сильным и важным, могут быть не совсем правильными и, возможно, в конечном итоге не принесут им пользы даже в отношениях друг с другом,

— рассказала актриса.