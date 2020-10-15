Россия вышла из переговоров с Нидерландами и Австралией по делу о катастрофе рейса МН-17

Согласно выводам международного расследования малазийский лайнер, следовавший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой, выпущенной с территории, которая находилась под контролем пророссийских сепаратистов во время боев на востоке Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

После нескольких лет сбора доказательств Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Нидерландов в прошлом году заявила, что ракетная установка, которая использовалась для поражения гражданского самолета, была доставлена через границу с российской военной базы.

Министерство иностранных дел России заявило, что решение отказаться от консультаций с Нидерландами и Австралией было принято в ответ на иск правительства Нидерландов, страны, граждане которой составляли подавляющее большинство пассажиров самолета. Иск был подан против Москвы в Европейский суд по правам человека в июле этого года.

«Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них», – говорится в заявлении ведомства. Расследования, проведенные под руководством Нидерландов, МИД назвал «предвзятыми, поверхностными и политизированными».

«По всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 г., а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших», – добавило ведомство.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что удивлен односторонним решением России прекратить переговоры, а также тем, в какой момент было принято это решение.

«Это болезненный удар для родственников [погибших]», – сказал он голландским СМИ в Брюсселе, добавив, что Нидерланды продолжат переговоры с Австралией в интересах погибших и их родственников.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны «очень сожалеют» о решении России прекратить консультации.