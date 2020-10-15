Путин может пожизненно возглавить Госсовет

Президент России Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

«Основными задачами Госсовета являются <…> обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации», — говорится в законопроекте. Переизбрание главы госсовета не имеет ограничений по срокам.

Структура будет рассматривать проекты федеральных законов и указов президента, имеющих «общегосударственное значение», а также обсуждать основные параметры проекта федерального бюджета.

В состав Госсовета, помимо президента, войдут премьер-министр, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководители администрации президента и главы регионов. Президент, который является председателем этого органа, может включить в состав совета представителей политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представителей местного самоуправления и «иных лиц».

Согласно документу, в состав Госсовета не смогут войти лица с иностранным гражданством или видом на жительство, а также счетами в зарубежных банках. По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, ключевым положением законопроекта является определение статуса Госсовета как конституционного государственного органа, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Совфед успеет рассмотреть и одобрить законопроект до конца осенней сессии.