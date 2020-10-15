Пригожин оказался под санкциями ЕС из-за отправленных в Ливию наемников

Европейский союз в один день наложил персональные санкции на российских чиновников в связи с отравлением Алексея Навального и включил в свои «стоп-листы» предпринимателя Евгения Пригожина.

У петербуржца Пригожина ресторанный бизнес, который связывали с организацией банкетов в Кремле. При этом в СМИ сообщалось, что именно Пригожин стоит за частной военной компанией «Вагнер», присутствие которой в Ливии подтверждала ООН.

В ЕС согласны, что между Пригожиным и действиями наемников от этой ЧВК в Ливии есть связь, чем и объясняются санкции, передает «Дождь». По информации ТАСС, Брюссель полагает, что эта связь в том числе «финансовая». Вагнеровцы, как сообщается, могли нарушить эмбарго на поставку вооружений в страну, раздираемую гражданским конфликтом.

Ранее сообщалось, что в Ливии бойцы ЧВК «Вагнер» выступают на стороне генерала Халифы Хафтара, защищающего парламент в Тобруке. Военачальник пытался взять контроль над Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия (ПНС).