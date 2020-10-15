Помпео предупредил Россию и Турцию о ситуации в Карабахе

Третьи страны должны воздержаться от вмешательства в ситуацию в Нагорном Карабахе, в противном случае она лишь усугубится, предупредил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщается на сайте Госдепа, он призвал другие государства «не обострять ситуацию в регионе».

Также, по словам Помпео, Вашингтон «знает, что Турция помогает с оснащением азербайджанской армии».

Ранее заместитель Помпео Стивен Биган призвал Азербайджан и Армению «немедленно остановить насилие» и вернуться к переговорам под эгидой Минской группы ОБСЕ.