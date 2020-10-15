Партия «Слуга Народа» требует «немедленно сократить непомерную украинскую армию»

Партия «Слуга Народа» требует «немедленно сократить непомерную украинскую армию» — по словам зеленых депутатов, такую армию как сейчас невозможно прокормить. Официально необходимость сократить ВСУ на фоне продолжающейся войны с РФ озвучил ее спикер Арахамия.

В 2020 году были озвучены планы сократить армию до 200 тысяч человек и сокращение уже началось.

Глава фракции СН Давид Арахамия поддерживает идею сокращения численности военнослужащих ВСУ. Он считает, что сэкономленные таким образом деньги можно потратить на перевооружение и развитие армии.

Об этом Арахамия рассказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на «Буквы».

«Я полностью согласен с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности (армии. — Ред.). Или увеличении бюджета. Но мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает, статья для обороны защищена, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобрести новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением», — сказал Арахамия.

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«И поэтому, действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти, а это нам надо, чтобы сдерживать военную агрессию Российской Федерации», добавил глава фракции СН.

Напомним, момент провозглашения Украиной независимости численность войск в Украине насчитывала около 980 тысяч человек и постепенно сокращалась. Сейчас численность Вооруженных сил Украины утверждается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Действует установленный законодательством предельный лимит — 250 тысяч человек. В 2017 году численность ВСУ почти приблизилась к этому лимиту.