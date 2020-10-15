Очередной диснеевский аттракцион станет основой фильма

Очередной аттракцион из парков развлечений Диснейленд станет основной для полнометражного фильма. По сведениям издания Deadline, речь идет о Space Mountain, одной из многочисленных вариаций на тему «американских горок» с космическим уклоном.

Сценарий картины подготовит Джоби Харольд, работавший над такими проектами, как «Меч короля Артура» и «Армия мертвецов». Курировать производство будет продюсерская группа фильма «Аладдин», собравшего в прокате более миллиарда долларов.

Аттракцион Space Mountain дебютировал во флоридском парке World Resort в 1975 году, а затем в анахаймском Диснейленде в 1977 году. Его различные версии сейчас находятся в пяти из шести тематических парков Диснея по всему миру. Хотя аттракцион имеет космическую тематику, в нем нет персонажей или сцен, которые можно было бы адаптировать в фильм напрямую, что открывает большой простор для фантазии его создателей. Ожидается, что экранизация будет предназначена для театрального проката.

В настоящее время Харольд пишет сценарий и продюсирует сериал, посвященный джедаю Оби-Вану Кеноби для потокового сервиса Disney+.