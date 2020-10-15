Обнаружена препятствующая старению молекула

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии обнаружили новый механизм, препятствующий старению клеток. Статья исследований опубликована в журнале Nature.

Специалисты наблюдали за молекулами TERRA — разновидностью некодирующих РНК, которые регулируют длину и функции теломер. TERRA накапливаются на концах хромосом, сигнализируя о том, что теломеры должны быть удлинены или восстановлены. Оказалось, что важную роль в прикреплении TERRA к теломерам играет фермент RAD51, который, как известно, участвует в восстановлении поврежденных молекул ДНК.

В результате активности RAD51 образуется гибридная молекула РНК-ДНК. Ранее ученые считали, что этот тип реакции, который приводит к образованию трехцепочечной структуры нуклеиновой кислоты, происходит обычно во время репарации ДНК. При этом исследователи также обнаружили, что короткие теломеры привлекают TERRA намного эффективнее, чем длинные теломеры.

Теломеры — концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждения во время деления клетки, но при этом их длина постоянно сокращается. Существует так называемый предел Хейфлика, который показывает, насколько сильно должны сократиться концевые участки, чтобы жизнеспособность клетки критически уменьшилась. Фермент, называемый теломеразой, удлиняет теломеры.