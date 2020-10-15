НАСА заказала у Илона Маска разработку космического танкера, для заправки марсианских ракет (видео)

SpaceX Starship выиграла 53 миллиона долларов от НАСА для проведения полномасштабных испытаний орбитальной передачи топлива, выводя отношения компании и космического агентства по важнейшим технологиям на новый уровень. Фактически НАСА планирует заполучить полноценный космический танкер, для заправки топливом различной техники на орбите.

14 октября НАСА обнародовало результаты пятого раунда заявок, объявив о присуждении премий на общую сумму более 370 миллионов долларов 14 отдельным компаниям. В этом году инвестиции были сосредоточены на трех основных категориях: «управление криогенными жидкостями, операции на поверхности Луны и демонстрация возможностей спуска и посадки с замкнутым циклом, то есть автономных».

В результате большая часть (~ 176 миллионов долларов) досталась Lockheed Martin и United Launch Alliance (ULA), а другая половина (~ 189 миллионов долларов) была разделена между двенадцатью оставшимися компаниями. SpaceX получила существенный контракт на важный аспект разработки Starship, который в будущем будет элементом схемы полета на Марс множества кораблей новой серии.

Как отмечает Эрик Бергер из Ars Technica, инвестирование НАСА восьмизначными числами в демонстрацию переноса топлива для космического корабля SpaceX Starship — не говоря уже о 250 млн долларов в целом в четырех отдельных компаниях — стало большим сюрпризом.

