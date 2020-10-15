Маколей Калкин рассмешил маской в стиле «Один дома»

Голливудский актер Маколей Калкин решил в очередной раз подчеркнуть, что во время пандемии коронавируса носить защитную маску – это просто необходимость. Но к ее выбору можно подойти очень креативно.

В инстаграме актер продемонстрировал свою карантинную маску, которая довела до слез всех его поклонников. Маколей Калкин позировал с изображением культовой сцены в комедии «Один дома». Фрагмент, когда маленький Кевин испытывает лосьон после бритья, стал одним из любимых кадров для миллионов киноманов, поэтому немало людей задумались над заказом такого же карантинного аксессуара.

«Просто защищаюсь от COVID-19, надевая кожу, которую с меня сняли в молодости. Не забывайте носить маски, дети», — написал Маколей Калкин.