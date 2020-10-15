32-летняя актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом. Об этом она сама рассказала несколько часов назад в своем инстаграме. Звезда призналась, что болезнь протекает у нее довольно тяжело, тем не менее лечится она самостоятельно, дома.

В общем, у меня подтвердился COVID. Три дня были прям жесткими — температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась. Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела, голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Пока я дома. Сегодня еще жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас температура 37,9,

— написала она.

Актриса также призвала всех соблюдать меры безопасности, пользоваться средствами защиты и не выходить из дома при первых признаках болезни.

Поклонники и коллеги пожелали Кристине скорейшего выздоровления, а актер Максим Виторган отметил, что болел точно так же, как она, в феврале, однако тогда тесты на коронавирус еще не делали и ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония».

Театр имени М. Н. Ермоловой, в котором играет актриса, со вчерашнего дня закрылся на карантин на две недели. Помимо Асмус, коронавирус был диагностирован и у других его работников.