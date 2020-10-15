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Кристен Стюарт уточнила свою сексуальную ориентацию

Кристен Стюарт про свою сексуальную ориентацию

Звезда фильма Сумерки, актриса Кристен Стюарт долгое время не могла говорить на тему своей сексуальной ориентации, чтобы не навредить своим близким.

Об этом актриса рассказала в интервью одному из глянцевых изданий.

— Я чувствовала, что это ранило людей, с которыми я была в отношениях. Дело не в том, что мне “стыдно” быть открытой лесбиянкой, а скорее в нежелании раскрывать все подробности своей личной жизни.

Первые отношения с девушкой Кристен Стюарт начала еще в 2014 году — тогда ее избранницей стала Алисия Каргайл. Пара пробыла вместе два года.

По состоянию на 2020 год Кристен уже год в отношениях с Дилан Мейер. Именно она помогла 30-летней актрисе побороть свою застенчивость по поводу сексуальной ориентации.

15 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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